"Мы не ищем других вариантов Дмитрию, у него контракт с "Зенитом". На данный момент Чистяков едет на сборы с "Зенитом". Интерес к нему есть, но мы пока ничего не рассматриваем", - приводит слова Талаева источник.
29-летний Чистяков выступает за "Зенит" с осени 2020-го года. За его переход "Ростову" было заплачено 3.25 миллиона евро. В текущем чемпионате России Чистяков принял участие в 5-ти матчах, в которых провел на поле 145 минут. Контракт защитника с "Зенитом" рассчитан до лета 2025-го года.
Дмитрий Чистяков 3-кратным чемпионом России и 3-кратным обладателем Суперкубка России в составе "Зенита".
Источник: "РБ Спорт"
Агент Чистякова: мы не ищем других вариантов. Дмитрий едет на сборы с "Зенитом"
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, заявил, что не рассматривает варианты со сменой клуба.
Фото: официальный сайт "Зенита"