- Фактически у "Краснодара" нет преимущества над "Зенитом", тем более догоняющим всегда проще. По интриге текущий чемпионат, наверное, самый интересный за последние несколько лет. Вряд ли чемпион определится за несколько туров до конца.
"Краснодар" по итогам первой части текущего сезона набрал 38 очков в 18 сыгранных матчах и единолично возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги. "Быки" опережают действующего чемпиона России "Зенит" на два балла. Напомним, "сине-бело-голубые" завоевывали чемпионский титул в пяти последних сезонах кряду. Сезон РПЛ возобновится после зимнего перерыва матчами 19-го тура в марте 2024 года.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: у "Краснодара" фактически нет преимущества над "Зенитом". Догоняющим всегда проще
Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мыслями о текущем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости