36-летний Глушаков - о результатах медобследования в "Ростове": 18-летний, молодой организм

- Особо лишнего веса нет, нормально всё. Что сказали врачи? 18-летний, молодой организм - на дорожке пробежал неплохо. Ну, надо у врачей спросить поподробнее. А так - всё хорошо. Как пообщался с ребятами из "Ростова"? Всех почти знаю в команде, со всеми в нормальных отношениях - посмеялись, поприкалывались. Всё замечательно, - передаёт слова Глушакова "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков договорился о прохождении первого предсезонного сбора в составе "Ростова". В январе 2024 года футболисту исполнится 37 лет, у него есть действующий контракт со "Спартаком" из Костромы, который по итогам осеннего сезона-2023 выбыл в группу "Серебро" дивизиона А Второй Лиги.
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Фото: РПЛ