"Такие матчи всегда вызывают огромный интерес, в том числе среди молодых ребят, которые в детских спортивных школах занимаются. Это праздник футбола. Недавно была игра между ЦСКА и "Локомотивом", сейчас хотят организовать между "Аланией" и "Спартаком". Я полностью поддерживаю проведение такого матча", - сказал Газзаев.
Ранее в СМИ появилась информация, что РФС планирует провести ретро матч с участием легенд московского "Спартака" и владикавказской "Алании". Событие должно быть приурочено к открытию во Владикавказе нового стадиона "Спартак". В ноябре прошлого года матч легенд провели "Локомотив" и ЦСКА. Победу со счетом 1:0 одержали "железнодорожники". Победный гол забил Дмитрий Лоськов.
Источник: "Metaratings"
Газзаев - о ретро матче "Алания" - "Спартак": это праздник футбола, полностью поддерживаю
Экс-президент владикавказской "Алании" Валерий Газзаев прокомментировал возможное проведение матча между легендами "Алании" и московского "Спартака".
Фото: "Чемпионат"