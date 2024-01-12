"Товарищеские матчи "Крыльев" на сборе в Турции с "Вождовацем" и "Раднички 1923" отменены. Клуб ищет спарринг-партнёров на замену. Предварительные договорённости с клубами на замену есть", - цитирует пресс-службу самарского клуба "Чемпионат".
Подопечные Игоря Осинькина на сборах в Турции сыграют с "Аланией", "Ахматом", "Динамо", "Химками" и армянским "Пюником". После 18-ти туров "Крылья Советов" занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ и отстают от лидирующего "Краснодара" на девять очков. Самарский клуб занял последнее место в группе Кубка России с "Ахматом", "Балтикой" и "Зенитом" и вылетел из гонки за трофеем. После зимней паузы команда сыграет с "Ростовом" Валерия Карпина.
В "Крыльях Советов" сообщили об отмене товарищеских матчей с сербскими клубами на сборах в Турции
В пресс-службе "Крыльев Советов" сообщили об отмене матчей с сербскими "Вождовацем" и "Раднички 1923" на сборах в Турции.
Фото: ФК "Крылья Советов"