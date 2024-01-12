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Широков: ничего хорошего от иностранцев у “Спартака” не было

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Бывший футболист “Спартака” Роман Широков высказался о новых назначениях в руководстве московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
– Я о португальцах не слышал. Откуда я могу знать, не будет ли у них провала в “Спартаке”? Хозяин — барин. Что хотят, то и делают. Хотя ничего хорошего от иностранцев у “Спартака” не было.

Ранее стало известно о том, что португалец Томаш Амарал был назначен на пост спортивного директора московского “Спартака”. О его назначении было объявлено 22 декабря 2023 года. 11 января красно-белые раскрыли имя нового руководителя селекционного департамента. Им оказался португалец Жоаким Пинту.

Напомним, московский “Спартак”, набравший за 18 туров 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: “Чемпионат”

Спартак Широков
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