– Я о португальцах не слышал. Откуда я могу знать, не будет ли у них провала в “Спартаке”? Хозяин — барин. Что хотят, то и делают. Хотя ничего хорошего от иностранцев у “Спартака” не было.
Ранее стало известно о том, что португалец Томаш Амарал был назначен на пост спортивного директора московского “Спартака”. О его назначении было объявлено 22 декабря 2023 года. 11 января красно-белые раскрыли имя нового руководителя селекционного департамента. Им оказался португалец Жоаким Пинту.
Напомним, московский “Спартак”, набравший за 18 туров 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: “Чемпионат”
Широков: ничего хорошего от иностранцев у “Спартака” не было
Бывший футболист “Спартака” Роман Широков высказался о новых назначениях в руководстве московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"