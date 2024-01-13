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Аленичев: планирую возобновить тренерскую карьеру. Готов пойти не только в РПЛ, но и в команду из ФНЛ

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Дмитрий Аленичев заявил, что готов к возобновлению тренерской карьеры.
Фото: РИА Новости
- Конечно, я планирую возобновить тренерскую карьеру. Видите, Тихонов возобновил. Может, и мне предоставится шанс, если будут интересные предложения. Разговоры недавно были, но не могу сказать, из каких лиг. Не согласился, потому что не заинтересовали задачи. Готов пойти не только в РПЛ, но и в команду из ФНЛ, чтобы были конкретные хорошие задачи.

Последним клубом в тренерской карьере Дмитрия Аленичева был красноярский "Енисей", который он возглавлял с июня 2017 по май 2019 года, и выигрывал бронзовые медали ФНЛ. Под его руководством "Енисей" провел 75 матчей, в которых одержал 32 победы, 15 раз сыграл вничью и потерпел 28 поражений. Также российский специалист руководил тульским "Арсеналом", с которым становился победителем ПФЛ (зона "Центр") и серебряным призером ФНЛ, а также возглавлял московский "Спартак".

Источник: Sport24

Аленичев
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