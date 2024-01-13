"Надо быть достойным, чтобы работать в "Спартаке"... К "Спартаку" нужно быть готовым, и это большая ответственность. Я готов к ней? Нет", - цитирует Тихонова "СЭ".
"Спартак" по итогам осенней части текущего сезона набрал 30 очков после 18 сыгранных туров и занимает пятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отставание от лидирующей тройки на данный момент составляет два очка.
Напомним, в среду, 10 января, 53-летний российский специалист Андрей Тихонов был назначен главным тренером красноярского "Енисея".
Тихонов заявил, что не готов возглавить "Спартак"
Бывший футболист московского "Спартака" Андрей Тихонов считает, что не готов к работе главного тренера "красно-белых".
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