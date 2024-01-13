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Fotomac: "Трабзонспор" начал переговоры по Чалову

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Турецкий "Трабзонспор" заинтересован в трансфере российского форварда ЦСКА Федора Чалова.
Фото: Global Look Press
Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Турции. В услугах Чалова заинтересован "Трабзонспор". Турецкий клуб уже провел переговоры с ЦСКА и связался с окружением футболиста. По сообщениям источника, конкуренцию "Трабзонспору" в борьбе за подпись Чалова составят "Галатасарай" и "Фенербахче".

Федор Чалов принял участие в 18-ти матчах РПЛ в составе ЦСКА в текущем сезоне, записал на свой счет 8 голов и 3 голевые передачи. Чалов занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Контракт воспитанника ЦСКА с клубом истекает 31-го декабря 2024-го года.

Ранее Чалов уже выступал в Европе. Вторую половину сезона 2021/22 он провел в аренде в швейцарском "Базеле".

Чалов ЦСКА Российские трансферы Трабзонспор Фенербахче Галатасарай
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