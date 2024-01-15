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Агент: цель Роналдо - вызываться в сборную Бразилии и выиграть чемпионат с "Ростовом"

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Агент бразильца Роналдо, перебравшегося в "Ростов", Сесар Гранха поделился ближайшими планами своего клиента.
Фото: Telegram-канал ФК "Ростов"
"Роналдо очень счастлив. Он приложит все усилия, чтобы как можно скорее адаптироваться в "Ростове". Его цель сейчас постоянно играть, вызываться в сборную Бразилии и, если это позволит бог, стать чемпионом с "Ростовом", - заявил агент.

"Ростов" заплатил за трансфер 23-летнего бразильского вингера 2 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Роналдо 7+1 по системе гол+пас в 25-ти матчах в составе болгарского "Левски". С футболистом подписан контракт до лета 2028-го года.

В своей карьере Роналдо ни разу не вызывался ни в основную, ни в молодежные/юниорские сборные Бразилии.

Источник: "Чемпионат"

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