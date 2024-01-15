"Роналдо очень счастлив. Он приложит все усилия, чтобы как можно скорее адаптироваться в "Ростове". Его цель сейчас постоянно играть, вызываться в сборную Бразилии и, если это позволит бог, стать чемпионом с "Ростовом", - заявил агент.
"Ростов" заплатил за трансфер 23-летнего бразильского вингера 2 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Роналдо 7+1 по системе гол+пас в 25-ти матчах в составе болгарского "Левски". С футболистом подписан контракт до лета 2028-го года.
В своей карьере Роналдо ни разу не вызывался ни в основную, ни в молодежные/юниорские сборные Бразилии.
Источник: "Чемпионат"
Агент: цель Роналдо - вызываться в сборную Бразилии и выиграть чемпионат с "Ростовом"
Агент бразильца Роналдо, перебравшегося в "Ростов", Сесар Гранха поделился ближайшими планами своего клиента.
Фото: Telegram-канал ФК "Ростов"