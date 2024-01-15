– Не знаю, кто писал, что из российских команд Чистяков мог перейти только в “Сочи”. Это неправда, у нас же не рабовладельческий строй. Сейчас уже нет смысла говорить о каких-то других командах, но интерес к нему был не только из “Сочи”.
Ранее стало известно о том, что защитник петербургского “Зенита” Дмитрий Чистяков перешел в “Сочи” на правах аренды. Российский футболист будет играть в стане южан до июня 2024 года. По данным СМИ, сочинцы не обладают правом на выкуп Дмитрия.
Напомним, Чистяков имеет действующее трудовое соглашение с петербургским “Зенитом” до июня 2025 года. В нынешнем сезоне Дмитрий в общей сложности принял участие лишь в восьми матчах сине-бело-голубых.
Источник: Metaratings
Агент: Чистяков мог уйти только в “Сочи”? Нет, у нас же не рабовладельческий строй
Андрей Талаев, агент российского защитника Дмитрия Чистякова, прокомментировал слухи о том, что его клиент мог уйти из “Зенита” в аренду только в “Сочи”.
Фото: ФК "Зенит"