– Хорошо, что инцидент случился не на стадионе во время матча и не спровоцировал большого конфликта. Тогда бы точно пришлось обращаться в комитет по этике. Клуб видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки.
Напомним, вчера, 15 января 2024 года, пресс-служба петербургского “Зенита” на своем канале в YouTube опубликовала резонансный видеоролик, где Александр Медведев беседовал с полузащитником команды Клаудиньо. В ходе диалога руководитель клуба с берегов Невы упомянул московский “Спартак”. Также Медведев показал непристойный жест, адресованный красно-белым – он несколько раз постучал ладонью по своей сжатой руке.
Источник: “РБ Спорт”
Президент РПЛ – о жесте Медведева: “Зенит” видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал скандальный жест председателя правления “Зенита” Александра Медведева в адрес “Спартака”.
Фото: ХК СКА