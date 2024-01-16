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Салихова – о жесте Медведева: после ухода Дзюбы он стал главным по инфомемам в “Зените”

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Зарема Салихова, жена экс-владельца “Спартака” Леонида Федуна, прокомментировала скандальный жест председателя правления “Зенита” Александра Медведева в адрес красно-белых.
Фото: ФК "Зенит"
– После ухода Дзюбы Медведев стал главным по инфомемам. Посмотрим, станет ли этой дополнительной мотивацией для “Спартака”, чтобы победить, — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, вчера на канале петербургского “Зенита” в YouTube вышел скандальный видеоролик с участием Александра Медведева. Председатель правления сине-бело-голубых, беседуя с полузащитником команды Клаудиньо, упомянул московский “Спартак” и показал непристойный жест в адрес красно-белых. Позже пресс-служба петербургского клуба удалила данный видеосюжет.

Салихова Зенит Медведев
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