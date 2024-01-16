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Нино – о решении перейти в “Зенит”: остальные клубы колебались

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Новичок “Зенита” Нино высказался о своем переходе в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
– Главная причина, по которой я принял это предложение, это то, что остальные клубы колебались и не проявляли такой настойчивости. “Зенит”, наоборот, был очень решительно настроен с самого начала.

Напомним, в текущее трансферное окно защитник Нино стал игроком петербургского “Зенита”. Команда из России оформила трансфер бразильца из “Флуминенсе”. По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сине-бело-голубые приобрели Нино за пять миллионов евро. С ним был подписан контракт до июня 2028 года.

Источник: TNT Sports

Нино Зенит Российские трансферы
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