– Главная причина, по которой я принял это предложение, это то, что остальные клубы колебались и не проявляли такой настойчивости. “Зенит”, наоборот, был очень решительно настроен с самого начала.
Напомним, в текущее трансферное окно защитник Нино стал игроком петербургского “Зенита”. Команда из России оформила трансфер бразильца из “Флуминенсе”. По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сине-бело-голубые приобрели Нино за пять миллионов евро. С ним был подписан контракт до июня 2028 года.
Источник: TNT Sports
Нино – о решении перейти в “Зенит”: остальные клубы колебались
Новичок “Зенита” Нино высказался о своем переходе в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"