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Каррера: Яшин - лицо российского футбола

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «РБ Спорт» поделился мнением о легендарном голкипере Льве Яшине.
Фото: РИА Новости
Отвечая на вопрос корреспондента о лице российского футбола, Массимо вспомнил о легендарном советском вратаре.

«У меня российский футбол ассоциируется с Львом Яшином. Он – лицо вашего футбола», - передает слова Карреры «РБ Спорт».

За свою карьеру Лев Иванович вместе с московским «Динамо» 5 раз становился обладателем золотых медалей чемпионата СССР, а также трижды побеждал в Кубке СССР. В составе советской сборной голкипер достиг триумфа на чемпионате Европы 1964 года и на Олимпийских играх в 1956 году.

Кроме того, Яшин – единственный вратарь в истории футбола, получивший награду «Золотой мяч».

Яшин Спартак Каррера
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