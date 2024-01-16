- Какие?то другие варианты для перехода были?
- Какой есть смысл сейчас об этом говорить? Естественно, были. Но на данный момент он игрок "Сочи". Поэтому зачем сейчас уже об этом говорить?
Напомним, что 14-го января Дмитрий Чистяков перешел из "Зенита" в "Сочи" по арендному соглашению до конца текущего сезона. В текущем сезоне центральный защитник принял участие в 7-ми матчах петербургского клуба, проведя на поле суммарно 324 минуты. Интернет-портал Transfrmarkt оценивает Чистякова в 2 миллиона евро, а его контракт с действующим чемпионом РПЛ рассчитан до 30 июня 2024 года. "Сочи" после 18-ти туров располагается на последнем месте в турнирной таблице российского чемпионата.
Источник: Sport24
Агент Чистякова рассказал, что у его клиента были и другие варианты продолжения карьеры
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы игрока "Сочи" Дмитрия Чистякова, рассказал, что у его клиенты были и другие варианты продолжения карьеры.
Фото: ФК "Зенит"