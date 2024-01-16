"Уходят из клуба пока те, кто мало играл. Тимофей к этой категории не относится", - цитирует Талаева "РБ Спорт". Напомним, что ранее клуб покинул нападающий Иван Игнатьев.
В текущем сезоне Маргасов провел за южан 18 матчей во всех турнирах, в которых смог отличиться одним забитым голом и двумя результативными передачами. Контракт 31-летнего защитника с "Сочи" истекает в июне. После 18-ти сыгранных туров команда занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата.
Агент Маргасова рассказал, что его клиент не покинет "Сочи" этой зимой
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы игрока "Сочи" Тимофея Маргасова, исключил возможный уход своего клиента в другой клуб этой зимой.
Фото: ФК "Сочи"