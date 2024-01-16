Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
22:45
СассуолоНе начат

Кубок Англии

Новости
Вулверхэмптон
22:30
БрентфордНе начат

Кубок Испании

Новости
Хетафе
22:00
СевильяНе начат
Атлетик
23:00
АлавесНе начат
Тенерифе
23:59
МальоркаНе начат

Агент Маргасова рассказал, что его клиент не покинет "Сочи" этой зимой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы игрока "Сочи" Тимофея Маргасова, исключил возможный уход своего клиента в другой клуб этой зимой.
Фото: ФК "Сочи"
"Уходят из клуба пока те, кто мало играл. Тимофей к этой категории не относится", - цитирует Талаева "РБ Спорт". Напомним, что ранее клуб покинул нападающий Иван Игнатьев.

В текущем сезоне Маргасов провел за южан 18 матчей во всех турнирах, в которых смог отличиться одним забитым голом и двумя результативными передачами. Контракт 31-летнего защитника с "Сочи" истекает в июне. После 18-ти сыгранных туров команда занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата.

Сочи Маргасов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится