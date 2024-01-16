Как утверждает Metaratings, "Спартак" планирует взять на первый сбор около 30 игроков. Сообщается, что защитник Никита Бозов и нападающий Артем Быковский из молодежки "красно-белых" отправятся на сбор вместе с основной командой.
Напомним, игроки "Спартака" выйдут из отпуска и пройдут медицинское обследование в пятницу, 19 января. В понедельник, 22 января, москвичи отправятся на первый тренировочный сбор в Дубай.
На первый сбор "Спартака" может отправится около 30 игроков
На первый учебно-тренировочный сбор московского "Спартака" в ОАЭ может поехать 30 футболистов.
Фото: "СЭ"