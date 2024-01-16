Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
2 - 0 2 0
Сассуоло2 тайм

Кубок Англии

Новости
Вулверхэмптон
1 - 2 1 2
Брентфорд2 тайм

Кубок Испании

Новости
Хетафе
1 - 3 1 3
Севилья2 тайм
Атлетик
1 - 0 1 0
Алавес1 тайм
Тенерифе
23:59
МальоркаНе начат

На первый сбор "Спартака" может отправится около 30 игроков

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
На первый учебно-тренировочный сбор московского "Спартака" в ОАЭ может поехать 30 футболистов.
Фото: "СЭ"
Как утверждает Metaratings, "Спартак" планирует взять на первый сбор около 30 игроков. Сообщается, что защитник Никита Бозов и нападающий Артем Быковский из молодежки "красно-белых" отправятся на сбор вместе с основной командой.

Напомним, игроки "Спартака" выйдут из отпуска и пройдут медицинское обследование в пятницу, 19 января. В понедельник, 22 января, москвичи отправятся на первый тренировочный сбор в Дубай.

Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится