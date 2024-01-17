– Сейчас хочу сконцентрироваться на работе в футбольном клубе “Сочи”, а как будет дальше, покажет время, — цитирует игрока “РБ Спорт".
Ранее стало известно о том, что “Зенит” отдал своего футболиста Дмитрия Чистякова “Сочи”. В стане южан российский защитник будет выступать до конца текущего сезона.
Напомним, действующее соглашение Чистякова с петербургским клубом рассчитано до июня 2025 года.
Чистяков – на вопрос о будущем: хочу сконцентрироваться на работе в “Сочи”
Защитник “Зенита” Дмитрий Чистяков, перешедший в “Сочи” на правах аренды, высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Зенит"