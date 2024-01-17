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Агент: Осман Букари может перейти в "Краснодар" из "Црвены Звезды"

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Агент Джордж Вустер, представляющий интересы вингера "Црвены Звезды" Османа Букари, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту из РПЛ.
Фото: Getty Images
"Краснодар"? Осман может покинуть "Црвену Звезду", зимний трансфер возможен", - цитирует Вустера источник.

25-летний ганский полузащитник выступает в составе "Црвены Звезды" с июля 2022-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 7.5 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Букари 7 голов и 6 голевых передач за клуб в 22-х матчах во всех турнирах, включая 2+2 в в 6-ти матчах группового этапа Лиги Чемпионов.

Источник: "РБ Спорт"

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