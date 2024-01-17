"По Круговому внутри клуба у нас было абсолютное единение мнений. При этом, конечно же, мы традиционно учитываем не только силу игрока, но и финансовую и рациональную стороны сделки. Конечно, нам бы хотелось, чтобы Даня присоединился к нашему клубу уже в это трансферное окно. Однако здесь не так много можно сделать с учётом действующего контракта", - сказал Бабаев.
Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА за полгода до истечения срока действия контракта с "Зенитом" и присоединится к "армейцам" лишь по окончании сезона. Тем временем "Зенит" отстранил игрока от основы и отправил в "Зенит-2", выступающий в третьем по силе дивизионе.
В первой половине сезона Круговой провел в футболке "Зенита" 18 матчей в чемпионате и кубке России. В них защитник записал на свой счет 2 голевые передачи.
Источник: Telegram-канал ПФК ЦСКА
Бабаев: хотели бы, чтобы Круговой присоединился к ЦСКА уже в это трансферное окно
Фото: Telegram-канал ПФК ЦСКА