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Бабаев: хотели бы, чтобы Круговой присоединился к ЦСКА уже в это трансферное окно

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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансфере защитника Данила Кругового из "Зенита".
Фото: Telegram-канал ПФК ЦСКА
"По Круговому внутри клуба у нас было абсолютное единение мнений. При этом, конечно же, мы традиционно учитываем не только силу игрока, но и финансовую и рациональную стороны сделки. Конечно, нам бы хотелось, чтобы Даня присоединился к нашему клубу уже в это трансферное окно. Однако здесь не так много можно сделать с учётом действующего контракта", - сказал Бабаев.

Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА за полгода до истечения срока действия контракта с "Зенитом" и присоединится к "армейцам" лишь по окончании сезона. Тем временем "Зенит" отстранил игрока от основы и отправил в "Зенит-2", выступающий в третьем по силе дивизионе.

В первой половине сезона Круговой провел в футболке "Зенита" 18 матчей в чемпионате и кубке России. В них защитник записал на свой счет 2 голевые передачи.

Источник: Telegram-канал ПФК ЦСКА

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