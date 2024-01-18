– Георгий не играл в последнее время. Если хочешь играть, но тебя не видят в составе, надо уходить. Когда каждую игру остаешься на замене, это сильно влияет на голову футболиста.
В первой части сезона защитник московского “Спартака” Джикия, который является капитаном команды, потерял место в стартовом составе красно-белых. В текущем розыгрыше чемпионата России Георгий провел на поле шесть матчей. Он не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение Джикии со “Спартаком” истекает летом этого года.
Источник: “РБ Спорт”
Жирков – о ситуации с Джикией в “Спартаке”: если хочешь играть, но тебя не видят в составе, надо уходить
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о будущем защитника “Спартака” Георгия Джикии.
Фото: РФС