Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Унионистас
21:30
БарселонаНе начат
Атлетико
23:30
Реал МадридНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
ФиорентинаНе начат

Жирков – о ситуации с Джикией в “Спартаке”: если хочешь играть, но тебя не видят в составе, надо уходить

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о будущем защитника “Спартака” Георгия Джикии.
Фото: РФС
– Георгий не играл в последнее время. Если хочешь играть, но тебя не видят в составе, надо уходить. Когда каждую игру остаешься на замене, это сильно влияет на голову футболиста.

В первой части сезона защитник московского “Спартака” Джикия, который является капитаном команды, потерял место в стартовом составе красно-белых. В текущем розыгрыше чемпионата России Георгий провел на поле шесть матчей. Он не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение Джикии со “Спартаком” истекает летом этого года.

Источник: “РБ Спорт”

Жирков Спартак Джикия
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится