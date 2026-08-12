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В "Факеле" рассказали о состоянии здоровья нападающего

В воронежском "Факеле" рассказали о состоянии здоровья Максима Турищева.
Фото: ФК "Факел"
- У Максима Турищева мышечное повреждение правой стопы. Ориентировочный срок восстановления – около полутора месяцев, - сообщает пресс-служба воронежцев.

Максим Турищев в нынешнем сезоне провел за воронежский "Факел" во всех турнирах четыре матча и записал на свой счет один забитый мяч. Ранее нападающий был игроком "Торпедо", "Родины", тульского "Арсенала" и "Ростова".

В четвертом туре Российской Премьер-Лиги воронежцы сыграют на выезде с ЦСКА. После 3 сыгранных туров команда Олега Василенко занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата России с 1 набранным баллом.

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