В "Факеле" рассказали о состоянии здоровья нападающего

- У Максима Турищева мышечное повреждение правой стопы. Ориентировочный срок восстановления – около полутора месяцев, - сообщает пресс-служба воронежцев.
Максим Турищев в нынешнем сезоне провел за воронежский "Факел" во всех турнирах четыре матча и записал на свой счет один забитый мяч. Ранее нападающий был игроком "Торпедо", "Родины", тульского "Арсенала" и "Ростова".
В четвертом туре Российской Премьер-Лиги воронежцы сыграют на выезде с ЦСКА. После 3 сыгранных туров команда Олега Василенко занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата России с 1 набранным баллом.