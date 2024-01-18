Футбольный клуб "Пари НН", выступающий в российской премьер-лиге, объявил о создании "Пари НН-2". Новая команда войдет в структуру клуба и будет выступать во Второй лиге. В состав и тренерский штаб "Пари НН-2" войдут футболисты и тренеры молодежной команды "горожан".
В текущем сезоне "Пари НН" занимает 9-е место в чемпионате России. В активе команды 24 очка после 18-ти туров. Ранее в СМИ появилась информация о желании руководства московского "Спартака" создать вторую команду. Сообщается, что главным тренером "Спартака-2" может стать экс-защитник Дмитрий Камбаров.
Источник: официальный сайт "Пари НН"
"Пари НН" объявил о создании второй команды
Нижегородский "Пари НН" создал вторую команду.
Фото: официальный сайт "Пари НН"