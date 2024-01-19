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Помазун: как человек Головин не изменился - всё тот же, что и был в 2018 году в ЦСКА

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Голкипер сборной России и "Урала" Илья Помазун высказался о хавбеке национальной команды и "Монако" Александре Головине.
Фото: РПЛ
- Это большой плюс для сборной и всего чемпионата, когда ребята тренируются вместе с футболистами, которые играют в топ-чемпионатах, - Миранчуком, Головиным. Сейчас ещё Захарян будет приезжать. Но как человек Саша не изменился - всё тот же Головин, что и был в 2018 году в ЦСКА. Добрый, открытый, всегда готовый прийти на помощь, - приводит слова Помазуна "Чемпионат".

27-летний атакующий полузащитник Александр Головин в июле 2018 года перешёл из московского ЦСКА в выступающий в чемпионате Франции "Монако", за который играет и в настоящее время.

27-летний голкипер ЦСКА Илья Помазун с августа 2020 года на регулярной основе выступает на правах аренды за екатеринбургский "Урал". осенью 2023 года вратарь получил вызов в сборную России, за которую провёл 1 товарищеский матч против национальной команды Кении (2:2).

Сборная России Головин Помазун ЦСКА Монако Урал
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