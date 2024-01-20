Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
5 - 0 5 0
Кристал ПэласЗавершен
Брентфорд
1 - 1 1 1
Ноттингем Форест1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
0 - 2 0 2
Лас-ПальмасЗавершен
Вильярреал
1 - 1 1 1
МальоркаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Атлетик1 тайм
Сельта
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
2 - 0 2 0
Верона2 тайм
Удинезе
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
3 - 2 3 2
ХоффенхаймЗавершен
Кёльн
0 - 4 0 4
Боруссия ДЗавершен
Хайденхайм
1 - 1 1 1
ВольфсбургЗавершен
Дармштадт
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
Бохум
1 - 0 1 0
ШтутгартЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 0 1 0
Байер1 тайм

Кубок Франции

Новости
Родез
1 - 3 1 3
Монако2 тайм
Орлеан
22:45
ПСЖНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
2 - 0 2 0
Аль-АхдудЗавершен

Главврач "Спартака": Джикия отлично выглядит - отдохнувший, похудевший

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный врач "Спартака" Кирилл Козлов прокомментировал функциональное состояние центрального защитника Георгия Джикии после выхода из отпуска.
Фото: ФК "Спартак"
- Он отлично выглядит. Отдохнувший, похудевший. Он активно работает с диетологом, он отличный пример, как приводить себя в форму, - подчеркнул Козлов.

30-летний центральный защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия в текущем сезоне утратил место в основе красно-белых. Джикия сыграл за клуб в 9 матчах во всех турнирах без результативных действий, при этом его последняя игра в Российской премьер-лиге датирована 2 сентября 2023 года, а в Кубке России - 4 октября.

Спартак Джикия
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится