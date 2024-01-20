- Он отлично выглядит. Отдохнувший, похудевший. Он активно работает с диетологом, он отличный пример, как приводить себя в форму, - подчеркнул Козлов.
30-летний центральный защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия в текущем сезоне утратил место в основе красно-белых. Джикия сыграл за клуб в 9 матчах во всех турнирах без результативных действий, при этом его последняя игра в Российской премьер-лиге датирована 2 сентября 2023 года, а в Кубке России - 4 октября.
Главврач "Спартака": Джикия отлично выглядит - отдохнувший, похудевший
Главный врач "Спартака" Кирилл Козлов прокомментировал функциональное состояние центрального защитника Георгия Джикии после выхода из отпуска.
Фото: ФК "Спартак"