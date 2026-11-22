Сегодня, 22 ноября, московское "Динамо" примет на "ВТБ Арене" "Краснодар" в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени. В прямом эфире встреча будет доступна на федеральном телеканале "Матч ТВ", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
На данный момент бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 31 набранным баллом, южане располагаются на четвертой строчке с 26 очками.
"Динамо" - "Краснодар": на каком канале бесплатно смотреть трансляцию матча 22 ноября
Фото: ФК "Динамо"