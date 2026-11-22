- Кажется, Касинтура вскоре должен получить российский паспорт. После этого его немедленно нужно пригласить в сборную России.
Один из сильнейших игроков чемпионата однозначно. Не говоря уже о том, что русским языком он владеет как родным, - написал Черданцев в своем телеграм-канале.
В субботу, 21 ноября, "Ахмат" одержал выездную победу над ЦСКА в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе гостей отметились Лечи Садулаев (пенальти) и Георгий Мелкадзе, хозяева ответили голом Энрике Кармо. Полузащитник грозненцев Эгаш Касинтура в этой встрече записал в свой актив результативную передачу на победный гол Мелкадзе.
В нынешнем сезоне Касинтура провел за "Ахмат" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи.