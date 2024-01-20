- Ахметов идет на лавку? С лавки на лавку. Думаю, что он будет конкурировать с Мостовым, будет выходить на фланг... Ахметов и в "Краснодаре" не играл в основном составе, здесь он ничего не теряет.
Напомним, "Зенит" официально объявил о переходе атакующего полузащитника "Краснодара" Ильзата Ахметова 9 января. Стороны заключили соглашение до конца сезона 2025/2026.
В текущем сезоне хавбек принял участие в 15 матчах за краснодарскую команду в РПЛ и забил два мяча. Также игрок оформил 1+2 по системе гол плюс пас в 6 играх Кубка России.
Источник: "Матч ТВ"
Аршавин - о переходе Ахметова из "Краснодара" в "Зенит": с лавки на лавку
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал трансфер хавбека "Краснодара" Ильзата Ахметова в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"