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"Краснодар" официально представил Кевина Кастаньо в качестве игрока клуба

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"Краснодар" презентовал колумбийского новичка команды Кевина Кастаньо.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
23-летний опорный полузащитник Кевин Кастаньо был официально представлен в качестве новичка "Краснодара". Полузащитник сборной Колумбии заключил с "быками" контракт до лета 2028-го года. За "Краснодар" Кастаньо будет выступать под номером 5.

Напомним, Кевин Кастаньо, выступавший ранее за мексиканский "Крус Асуль" стал первым новичком "Краснодара" в зимнее трансферное окно. За переход полузащитника "горожане" заплатили 7.3 миллиона евро.

Источник: официальный сайт "Краснодара"

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