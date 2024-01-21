23-летний опорный полузащитник Кевин Кастаньо был официально представлен в качестве новичка "Краснодара". Полузащитник сборной Колумбии заключил с "быками" контракт до лета 2028-го года. За "Краснодар" Кастаньо будет выступать под номером 5.
Напомним, Кевин Кастаньо, выступавший ранее за мексиканский "Крус Асуль" стал первым новичком "Краснодара" в зимнее трансферное окно. За переход полузащитника "горожане" заплатили 7.3 миллиона евро.
Источник: официальный сайт "Краснодара"
"Краснодар" официально представил Кевина Кастаньо в качестве игрока клуба
"Краснодар" презентовал колумбийского новичка команды Кевина Кастаньо.
Фото: официальный сайт "Краснодара"