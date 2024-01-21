Это стандартная история. Ты знаешь, что игрок уйдёт, его переводят в другую команду. Круговой много сделал для "Зенита". В интересах "Зенита", ЦСКА и Кругового, чтобы он не остался в "Зените-2". Думаю, руководители обеих команд договорятся и Круговой за какую-то компенсацию перейдёт раньше. Думаю, "Зенит" не будет упираться. Здесь вопрос в том, насколько ЦСКА хочет и готов заплатить", - сказал Аршавин.
Защитник "Зенита" Данил Круговой отклонил предложение своей нынешней команды о продлении контракта и подписал соглашение с московским ЦСКА. Контракт Кругового с "армейцами" вступит в силу летом 2024-го года, когда истечет его соглашение с "Зенитом". Таким образом "сине-бело-голубые" потеряют своего футболиста в статусе свободного агента и не получат никакой суммы за его переход.
После объявления о согласовании контракта с ЦСКА, Круговой был отлучен от тренировок с основной командой "Зенита". Руководство клуба заявило, что вторую часть сезона защитник проведет во Второй лиге в составе "Зенита-2". Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что хотел бы осуществить переход Кругового уже в зимнее трансферное окно.
Источник: ""Матч ТВ""
Аршавин: в интересах "Зенита", ЦСКА и Кругового, чтобы он не остался в "Зените-2"
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин, занимающий должность в структуре клуба, поделился мнением о возможности зимнего трансфера Данила Кругового из "Зенита" в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"