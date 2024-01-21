"Играть хочется любому футболисту, и Чистяков – не исключение. Там он будет играть, точно получать игровую практику, которой в "Зените" почти не получал. Есть Родригао, купили Нино, есть Алип, Эракович – так что Чистяков даже не второй-третий в списке на замену. Мне кажется, "Сочи" сейчас нельзя не усилить. Ну, конечно, да, усилит", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Дмитрий Чистяков проведет остаток сезона в составе "Сочи", куда он перебрался из "Зенита". В текущем сезоне центральный защитник провел за петербургский клуб 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. После 18-ти сыгранных туров "Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на два очка, южане же располагаются на последнем месте. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Чистякова в 2 миллиона евро. Напомним, что действующий чемпион приобрел центрального защитника Нино в текущее трансферное окно.
Радимов - о переходе Чистякова в "Сочи": играть хочется любому футболисту, и Дмитрий – не исключение
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался об уходе Дмитрия Чистякова в аренду из "Зенита" в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"