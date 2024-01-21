Сегодня стало известно, что "Зенит" хочет заменить Данила Кругового, который летом переходит в ЦСКА, другим игроком, который не будет считаться иностранцем. Назывались кандидатуры Хлусевича, Скопинцева, Тикнизяна.
"По идее, просто есть понимание, что у "Зенита" ушел русский левоногий защитник Круговой, поэтому всех трех лучших из лиги на этой позиции называют. Больше мне нечего добавить. Среди всех я бы выбрал Тикнизяна. Их называют, потому что "Зенит" больше не может брать иностранцев, уже перебор", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Данил Круговой перейдет в ЦСКА по окончании текущего сезона и не поможет команде Сергея Семака в оставшихся матчах, так как защитник был переведен в состав "Зенита-2". Тикнизян провел за "Локомотив" в текущем сезоне 23 игры во всех турнирах и отметился 8-ю забитыми мячами и 5-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока сборной Армении в 7 миллионов евро. Контракт Наира с "железнодорожниками" истекает в июне 2026 года.
Аршавин - об интересе "Зенита" к ряду российских защитников: среди всех я бы выбрал Тикнизяна
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался об интересе петербургского клуба к ряду российских защитников.
Фото: "Чемпионат"