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Заварзин: Абаскалю нечего делать в "Кадисе" - он останется в "Спартаке". Отправлять в отставку нужно было месяц назад

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Экс-генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин поделился с Rusfootball.info мнением о возможном уходе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в испанский "Кадис".
Фото: ФК "Спартак"
- "Кадис" вроде под вылет в чемпионате Испании стоит. Думаю, новости о том, что Абаскаль может туда уйти, враки, разговоры. Или у него тут всё совсем идёт не так.

Ведь если освобождать сейчас тренера от должности, нужно ему замену искать. Сейчас идёт межсезонная подготовка. Если отправлять тренера в отставку, то это нужно было делать месяц назад, сразу после осенней части чемпионата. Так что логика сейчас как-то и не просматривается.

Либо это какое-то экстренное решение: бывает, что поскандалил тренер, и его поменяли, или в случае назначения нового руководства что-то подобное происходит. Да, пришли новый спортивный директор и селекционер, но это не те фигуры, которые влияют... Да и в "Кадисе" на сегодняшний день делать нечего. Думаю, что он останется в "Спартаке".


Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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