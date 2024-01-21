Заварзин: Абаскалю нечего делать в "Кадисе" - он останется в "Спартаке". Отправлять в отставку нужно было месяц назад

Rusfootball.info мнением о возможном уходе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в испанский "Кадис". Экс-генеральный директор " Спартака " Юрий Заварзин поделился смнением о возможном уходе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в испанский "Кадис".

Фото: ФК "Спартак"

- "Кадис" вроде под вылет в чемпионате Испании стоит. Думаю, новости о том, что Абаскаль может туда уйти, враки, разговоры. Или у него тут всё совсем идёт не так.



Ведь если освобождать сейчас тренера от должности, нужно ему замену искать. Сейчас идёт межсезонная подготовка. Если отправлять тренера в отставку, то это нужно было делать месяц назад, сразу после осенней части чемпионата. Так что логика сейчас как-то и не просматривается.



Либо это какое-то экстренное решение: бывает, что поскандалил тренер, и его поменяли, или в случае назначения нового руководства что-то подобное происходит. Да, пришли новый спортивный директор и селекционер, но это не те фигуры, которые влияют... Да и в "Кадисе" на сегодняшний день делать нечего. Думаю, что он останется в "Спартаке".





Виктория Яковлева, Rusfootball.info