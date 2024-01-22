По словам полузащитника, в ближайшее время он может разорвать трудовое соглашение с «Гремио Новуризонтино» и готов обсудить потенциальный переход в российский клуб.
«Слежу за «Сочи», которые идут пока на последнем месте. Если позовут меня, то никогда не скажу им нет», - цитирует Жоаозиньо Sport24.
В составе «Сочи» бразильский полузащитник выступал с 2020 по 2023 год, за это время он провел за «леопардовых» 74 матча, в которых отличился 9 результативными ударами и 8 голевыми передачами.
Жоаозиньо: готов вернуться в "Сочи", если будет предложение
Экс-хавбек «Динамо», «Краснодара» и «Сочи» Жоаозиньо высказался относительно возможности продолжить свою карьеру в России.
Фото: "Чемпионат"