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Жоаозиньо: готов вернуться в "Сочи", если будет предложение

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Экс-хавбек «Динамо», «Краснодара» и «Сочи» Жоаозиньо высказался относительно возможности продолжить свою карьеру в России.
Фото: "Чемпионат"
По словам полузащитника, в ближайшее время он может разорвать трудовое соглашение с «Гремио Новуризонтино» и готов обсудить потенциальный переход в российский клуб.

«Слежу за «Сочи», которые идут пока на последнем месте. Если позовут меня, то никогда не скажу им нет», - цитирует Жоаозиньо Sport24.

В составе «Сочи» бразильский полузащитник выступал с 2020 по 2023 год, за это время он провел за «леопардовых» 74 матча, в которых отличился 9 результативными ударами и 8 голевыми передачами.

Сочи Российские трансферы Жоаозиньо
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