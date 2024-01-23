"Мы не знаем, что может случиться дальше, но пока он останется тут. За эти две недели мы тоже не знаем, как могут сложиться обстоятельства, посмотрим. Не могу сказать, останется ли он в это трансферое окно в клубе. В футболе возможно все", - приводит слова Филиповича "Чемпионат".
Гойкович провел за "Оренбург" в текущем сезоне 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона. После 18-ти сыгранных туров "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 очков. После зимней паузы команда Деограсии сыграет с московским ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.
Ранее Ренато выступал за "Зриньски Монстар", "Партизани" и "Истру 1961". "Оренбург" обыграл московский "Спартак" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0.
Агент игрока "Оренбурга" Гойковича: не могу сказать, останется ли он в это трансферое окно в клубе
Футбольный агент Ромео Филипович, представляющий интересы Ренато Гойковича высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Оренбург"