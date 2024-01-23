Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Челси
23:00
МидлсброНе начат

Кубок Испании

Новости
Сельта
23:30
Реал СосьедадНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
5 - 1 5 1
Струга Трим-ЛумЗавершен
Родина
2 - 1 2 1
РостовЗавершен

Агент игрока "Оренбурга" Гойковича: не могу сказать, останется ли он в это трансферое окно в клубе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Ромео Филипович, представляющий интересы Ренато Гойковича высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Оренбург"
"Мы не знаем, что может случиться дальше, но пока он останется тут. За эти две недели мы тоже не знаем, как могут сложиться обстоятельства, посмотрим. Не могу сказать, останется ли он в это трансферое окно в клубе. В футболе возможно все", - приводит слова Филиповича "Чемпионат".

Гойкович провел за "Оренбург" в текущем сезоне 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона. После 18-ти сыгранных туров "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 очков. После зимней паузы команда Деограсии сыграет с московским ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.

Ранее Ренато выступал за "Зриньски Монстар", "Партизани" и "Истру 1961". "Оренбург" обыграл московский "Спартак" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0.

Оренбург Гойкович Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится