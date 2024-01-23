Как сообщает ТАСС, "Славия" отказалась от товарищеской игры против "Слована", которая должна была состояться 4 февраля в Праге, по причине того, что клуб из Братиславы провел контрольный поединок с московским "Динамо".
Напомним, сегодня, 23 января, на учебно-тренировочных сборах в Катаре подопечные Марцела Лички выиграли у "Слована" со счетом 2:1.
"Славия" отказалась от матча со "Слованом" из-за их товарищеской игры против московского "Динамо"
Чешская "Славия" отказалась проводить спарринг со словацким "Слованом" из-за состоявшейся контрольной встречи с московским "Динамо" (1:2).
Фото: ФК "Динамо"