"Считаю, правильно "Локомотив" ведёт такую политику, что в составе почти одни россияне, особенно в условиях полной изоляции от европейского и мирового футбола. Сейчас нет никакого смысла привозить легионеров пачками, как это делает "Зенит". Это бессмысленная трата денег. "Локомотив" приносит пользу российскому футболу и подаёт пример остальным. "Локомотив" - самая русская команда Москвы, безусловно. Клуб на протяжении всей своей истории шёл к этому", - сказал Наумов.
В составе московского "Локомотива" на данный момент всего два легионера. Под лимит попадают итало-бразильский защитник Лукас Фассон и албанец греческого происхождения Марио Митай. Бразильский вратарь Гильерме является гражданином России, а защитник сборной Армении Наир Тикнизян по правилам РПЛ не является легионером.
В зимнее трансферное окно "Локомотив" покинули бразилец Педриньо и Константин Марадишвили, заявивший о своем желании выступать за сборную Грузии.
Источник: "legalbet"
Наумов: "Локомотив" - самая русская команда Москвы. Клуб подает пример остальным
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов оценил принципы комплектации состава "железнодорожников".
Фото: "РИА Новости"