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Булыкин спрогнозировал точный счет во встрече сборных России и Венесуэлы

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды против Венесуэлы.
Фото: РФС / Сборная России
Эксперт отметил, что сложно что-либо прогнозировать после игры российской сборной против Узбекистана, но предположил, что подопечные Валерия Карпина смогут добыть победу.

"Счет? Давайте предположим, будет 3:0. Здесь сюрпризов быть не должно", - цитирует Булыкина "СЭ".

Матч Россия - Венесуэла состоится во вторник, 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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