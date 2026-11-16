Булыкин спрогнозировал точный счет во встрече сборных России и Венесуэлы

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"Счет? Давайте предположим, будет 3:0. Здесь сюрпризов быть не должно", - цитирует Булыкина "СЭ"

Эксперт отметил, что сложно что-либо прогнозировать после игры российской сборной против Узбекистана, но предположил, что подопечные Валерия Карпина смогут добыть победу.Матч Россия - Венесуэла состоится во вторник, 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.