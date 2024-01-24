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Медведев - о возможном переходе Вендела в "Ботафого": чья это информация? Globo? Наверное, это издание "Глупо"

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал возможный трансфер бразильского хавбека Вендела в "Ботофаго".
Фото: Чемпионат.com
"Вендел может уйти в аренду в "Ботофаго"? Чья это информация? Globo? Наверное, это издание "Глупо". Слухи не комментируем и не обсуждаем", - цитирует Медведева "СЭ".

Напомним, ранее бразильское издание Globo сообщило о том, что "Ботафого" заинтересован в аренде с правом выкупа полузащитника "Зенита" Вендела.

Вендел провел за клуб с берегов Невы 106 матчей, в которых забил 19 мячей и сделал 19 результативных передач. Его действующее соглашение с петербуржцами истекает летом 2027 года. В этом сезоне 26-летний бразильский хавбек сыграл за "Зенит" 18 матчей и оформил 4+6 по системе гол плюс пас.

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