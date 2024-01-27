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"Зенит" минимально одолел "Урал" в товарищеском матче. Победный гол забил Кассьерра

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В рамках подготовки к весенней части сезона "Зенит" со счетом 1:0 переиграл "Урал"
Фото: Зенит ТВ
Матч между санкт-петербургским "Зенитом" и "Уралом" из Екатеринбурга завершился минимальной победой действующих чемпионов страны. Матч проходил в Абу-Даби на стадионе "Шейх Зайед".

Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий "Зенита" Матео Кассьерра. Ближе к концу встречи форвард запрессинговал голкипера соперника Алексея Мамина и забил мяч в пустые ворота.

"Зенит" занимает 2-е место в РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на 2 очка. "Урал" располагается на 12-й строчке с 19-ю очками.

27 января 2024. Зенит - Урал 1 - 0

Товарищеские матчи

Гол: Кассьерра, 87

Зенит: Адамов (Васютин, 46), Фернандес (Черный, 78), Эракович, Алип, дос Сантос, Барриос, Вендел (Васильев, 68), Ахметов (Коваленко, 46), Артур, Педро (Мостовой, 65), Кассьерра

Урал 1 тайм: Помазун, Мамин, Кулаков, Итало, Филипенко, Егорычев, Газинский, Сиссе, Концевой, Юшин, Каштанов

Урал 2 тайм: Мамин, Бегич, Кики, Бевеев, Эмерсон, Аюпов (Сунгатулин, 85), Мишкич, Дмитриев, Бочеров, Ишков, Шеттине

Предупреждения: Алип, 66, Коваленко, 81

Зенит Урал
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