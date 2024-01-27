"Игра получилось такой, как и ожидалось. На каком этапе подготовки к сезону сейчас "Урал"? Можно сказать, что на начальном. Готовности хватает только на 45 минут", - цитирует Гончаренко "Матч ТВ".
В субботу, 27 января, на сборах в ОАЭ состоялась контрольная встреча, в которой "Урал" минимально проиграл "Зениту", со счетом 1:0. Единственный мяч на 87-й минуте забил нападающий "сине-бело-голубых" Матео Кассьерра.
Напомним, ранее команда Виктора Гончаренко оказалась сильнее "Галф Юнайтед" из ОАЭ (2:1).
Первый матч после возобновления текущего сезона РПЛ екатеринбуржцы проведут против "Ахмата". Игра состоится 2 марта в Грозном.
Гончаренко: "Урал" находится на начальном этапе подготовки к сезону. Готовности хватает на 45 минут
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в товарищеской встрече с "Зенитом" (0:1).
Фото: ФК "Урал"