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Гончаренко: "Урал" находится на начальном этапе подготовки к сезону. Готовности хватает на 45 минут

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Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в товарищеской встрече с "Зенитом" (0:1).
Фото: ФК "Урал"
"Игра получилось такой, как и ожидалось. На каком этапе подготовки к сезону сейчас "Урал"? Можно сказать, что на начальном. Готовности хватает только на 45 минут", - цитирует Гончаренко "Матч ТВ".

В субботу, 27 января, на сборах в ОАЭ состоялась контрольная встреча, в которой "Урал" минимально проиграл "Зениту", со счетом 1:0. Единственный мяч на 87-й минуте забил нападающий "сине-бело-голубых" Матео Кассьерра.

Напомним, ранее команда Виктора Гончаренко оказалась сильнее "Галф Юнайтед" из ОАЭ (2:1).

Первый матч после возобновления текущего сезона РПЛ екатеринбуржцы проведут против "Ахмата". Игра состоится 2 марта в Грозном.

Гончаренко Урал Зенит
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