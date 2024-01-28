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Якубко: кому были интересны матчи сборной России в 2023 году? Никому

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Экс-форвард сборной Словакии Мартин Якубко высказался о товарищеских матчах сборной России, сыгранных в прошлом году.
Фото: РИА Новости
"Кому были интересны матчи, которые сборная России провела в 2023 году? Никому - ни болельщикам, ни игрокам. Я понимаю, что выйти на поле в футболке сборной - это топ твоей карьеры, но не в таких же условиях, как сейчас в России. В России прекрасные болельщики, они любят игру. Но мы говорим про качество футбола. Дают эти матчи что-то сборной России или проводятся, чтобы просто поставить галочку? Желаю, чтобы все это успокоилось и наладилось уже, потому что уже чересчур этого всего", - заявил Якубко.

В 2023-м году сборная России провела ряд товарищеских матче против команд из Азии, Африки и Латинской Америки. Среди прочих выделяются победа над сборной Камеруна (1:0) и разгром сборной Кубы на своем поле (8:0). В марте текущего года планируется визит в Москву национальной сборной Сербии для проведения товарищеского матча с Россией.

Если игра состоится, сербы станут первым европейским соперником сборной России с 2021-го года. В ноябре 2021-го в рамках заключительного тура группового этапа квалификации к чемпионату Мира в Катаре сборная России минимально уступила Хорватии. Эта игра до сих пор остается последним матчем России против сборной из Европы.

Источник: "РБ Спорт"

Якубко Сборная России
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