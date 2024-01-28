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Газзаев: глава УЕФА Чеферин уже неоднократно выступал в пользу российского футбола

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о президенте УЕФА Александре Чеферине.
Фото: Getty Images
"Глава УЕФА Александер Чеферин уже неоднократно выступал в пользу российского футбола. Сейчас он высказал свою позицию относительно матча России и Сербии. Мы должны ее только приветствовать", - заявил Газзаев.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что никого не волнует проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии, который планируется провести в Москве в марте 2024-го года. Ранее футбольный функционер предлагал снять запрет на участие в турнирах под эгидой УЕФА с молодежных и юниорских команд из России.

Источник: "СЭ"

Чеферин Газзаев УЕФА
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