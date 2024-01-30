- У иностранцев УМО проходило на пару дней раньше. Гарре потребовались дополнительные обследования и консультации. В данный момент они ведутся, и по результатам будет принято решение, что делать с Бенхамином дальше, - цитирует Артамонова "Чемпионат".
23-летний аргентинский нападающий Бенхамин Гарре выступает за самарские "Крылья Советов" с января 2023 года. В текущем розыгрыше 23-летний аргентинец принял участие в 15 матчах РПЛ, в которых забил 8 мячей и отдал две передачи. Также на его счету 5 матчей в Кубке России, в которых результативными действиями он не отметился. Аналитический портал Transfermarkt оценивает аргентинского вингера в 8 млн евро.
24 января Гарре не принял участие в товарищеском матче против северомакедонского "Костивара" (3:1), а 26 января не сыграл против сербского клуба "Раднички 1923". Следующий спарринг самарцы проведут против "Алании" 2 февраля.
Главный врач "Крыльев Советов" Артамонов: по результатам обследований решим, что делать с Гарре дальше
Главный врач "Крыльев Советов" Сергей Артамонов прокомментировал состояние вингера самарцев Бенхамина Гарре.
Фото: ПФК "Крылья Советов"