- Угальде выбрал РПЛ, а не Европу, потому что может заработать в восемь раз больше своей нынешней зарплаты. Может быть, он приехал в Россию, чтобы отбывать номер и зарабатывать свои деньги, - передаёт слова Каптейнса Metaratings.ru.
29 января официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил о подписании контракта с 21-летним костариканским нападающим Манфредом Угальде, ранее выступавшим за голландский "Твенте". По данным СМИ, сумма трансферной компенсации со стороны красно-белых составила 13 миллионов евро и может вырасти ещё на 2 миллиона за счёт бонусов.
Голландский журналист: Угальде в "Спартаке" может заработать в восемь раз больше. Может быть, он приехал отбывать номер
Журналист голландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс ответил на вопрос о причинах перехода нападающего Манфреда Угальде в московский "Спартак" из "Твенте".
Фото: ФК "Спартак"