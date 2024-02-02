"Классная встреча, всех был рад видеть. Меня обратно в футбол не тянет, много работы. Академия, мягко говоря, развивается семимильными шагами, двигаемся потихонечку, голова забита другим", - цитирует Мамаева "СЭ".
Павел Мамаев завершил карьеру в феврале 2023 года. Полузащитник выступал за ЦСКА, "Краснодар", "Торпедо", "Ростов" и "Химки". Также Мамаев провел 15 матчей за сборную России. Всего на счету игрока 307 матчей в РПЛ, 38 забитых мячей и 34 голевые передачи. В сегодняшнем матче "Ростов" победил "Шабаб Аль-Ахли" со счетом 3:1. Игрок является чемпионом России в составе "армейцев", а также трехкратным обладателем Кубка России.
Павел Мамаев: меня обратно в футбол не тянет, много работы
Экс-игрок сборной России Павел Мамаев после товарищеского матча "Ростова" и "Шабаб Аль-Ахли" рассказал о своих впечатлениях и заявил, что не хочет возвращаться в футбол.
Фото: ФК "Краснодар"