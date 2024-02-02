Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
15:30
ТоттенхэмНе начат
Брайтон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Бёрнли
18:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:00
Лутон ТаунНе начат
Шеффилд Юнайтед
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
16:00
АльмерияНе начат
Гранада
18:15
Лас-ПальмасНе начат
Алавес
20:30
БарселонаНе начат
Жирона
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
17:00
МонцаНе начат
Эмполи
17:00
ДженоаНе начат
Фрозиноне
20:00
МиланНе начат
Болонья
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
17:30
АугсбургНе начат
Бавария
17:30
Боруссия МНе начат
Дармштадт
17:30
БайерНе начат
Майнц
17:30
ВердерНе начат
Фрайбург
17:30
ШтутгартНе начат
Кёльн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
19:00
МонпельеНе начат
Нант
23:00
ЛансНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
12:00
АкронНе начат
Динамо
13:00
БотевНе начат
Ахмат
13:00
Нефтчи ФерганаНе начат
Рубин
14:00
ВолгарьНе начат
Нижний Новгород
16:00
Аль-ФейхаНе начат
Рубин
16:00
ЧелябинскНе начат
Оренбург
17:00
Спартак ВарнаНе начат
Краснодар
17:00
РодинаНе начат

Павел Мамаев: меня обратно в футбол не тянет, много работы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Павел Мамаев после товарищеского матча "Ростова" и "Шабаб Аль-Ахли" рассказал о своих впечатлениях и заявил, что не хочет возвращаться в футбол.
Фото: ФК "Краснодар"
"Классная встреча, всех был рад видеть. Меня обратно в футбол не тянет, много работы. Академия, мягко говоря, развивается семимильными шагами, двигаемся потихонечку, голова забита другим", - цитирует Мамаева "СЭ".

Павел Мамаев завершил карьеру в феврале 2023 года. Полузащитник выступал за ЦСКА, "Краснодар", "Торпедо", "Ростов" и "Химки". Также Мамаев провел 15 матчей за сборную России. Всего на счету игрока 307 матчей в РПЛ, 38 забитых мячей и 34 голевые передачи. В сегодняшнем матче "Ростов" победил "Шабаб Аль-Ахли" со счетом 3:1. Игрок является чемпионом России в составе "армейцев", а также трехкратным обладателем Кубка России.

Мамаев Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится