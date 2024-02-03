"Я выбрал "Ростов", потому что здесь большой проект, я вижу в нем потенциал. Клуб проявил ко мне большой интерес, это мне очень понравилось. Безусловно, я стану русским Роналдо здесь!" - заявил игрок.
Роналдо перебрался в "Ростов" в зимнее трансферное окно из болгарского "Левски". Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. В первой половине сезона на счету правого вингера 4 гола и 1 голевая передача в 17-ти матчах чемпионата Болгарии.
Источник: "РБ Спорт"
Новичок "Ростова": я стану русским Роналдо
Бразильский новичок "Ростова" Роналдо рассказал, почему принял предложение от российского клуба.
Фото: ФК "Ростов" ВКонтакте