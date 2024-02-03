Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
15:30
ТоттенхэмНе начат
Брайтон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Бёрнли
18:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:00
Лутон ТаунНе начат
Шеффилд Юнайтед
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
16:00
АльмерияНе начат
Гранада
18:15
Лас-ПальмасНе начат
Алавес
20:30
БарселонаНе начат
Жирона
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
17:00
МонцаНе начат
Эмполи
17:00
ДженоаНе начат
Фрозиноне
20:00
МиланНе начат
Болонья
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
17:30
АугсбургНе начат
Бавария
17:30
Боруссия МНе начат
Дармштадт
17:30
БайерНе начат
Майнц
17:30
ВердерНе начат
Фрайбург
17:30
ШтутгартНе начат
Кёльн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
19:00
МонпельеНе начат
Нант
23:00
ЛансНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
5 - 3 5 3
АкронЗавершен
Динамо
3 - 2 3 2
БотевЗавершен
Нижний Новгород
16:00
Аль-ФейхаНе начат
Рубин
Отменён
ЧелябинскОтменён
Ахмат
16:00
Нефтчи ФерганаНе начат
Оренбург
17:00
Спартак ВарнаНе начат
Краснодар
17:00
РодинаНе начат
Рубин
17:00
ВолгарьНе начат

Новичок "Ростова": я стану русским Роналдо

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бразильский новичок "Ростова" Роналдо рассказал, почему принял предложение от российского клуба.
Фото: ФК "Ростов" ВКонтакте
"Я выбрал "Ростов", потому что здесь большой проект, я вижу в нем потенциал. Клуб проявил ко мне большой интерес, это мне очень понравилось. Безусловно, я стану русским Роналдо здесь!" - заявил игрок.

Роналдо перебрался в "Ростов" в зимнее трансферное окно из болгарского "Левски". Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. В первой половине сезона на счету правого вингера 4 гола и 1 голевая передача в 17-ти матчах чемпионата Болгарии.

Источник: "РБ Спорт"

Роналдо Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится