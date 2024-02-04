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Агент Дркушича: возникал интерес от клуба из Италии, но Ваня точно останется в "Сочи" до конца сезона

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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы Ваньи Дркушича, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Сочи"
"Сейчас я могу точно сказать, что Ваня останется в "Сочи" до конца сезона, а что будет летом, посмотрим. Возникал интерес от клуба из Италии, но они хотели взять Дркушича в аренду, что не особо интересно как "Сочи", так и самому футболисту", - цитирует Ратковица "РБ Спорт".

В текущем сезоне Дркушич провел за "Сочи" 14 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал оценивает 24-летнего центрального защитника в 3 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров южане занимают последнюю строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 11 очков. После зимней паузы команда Роберта Морено сыграет с "Балтикой", которая располагается на 15-й строчке, в рамках 19-го тура РПЛ.

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