Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
23:00
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
22:45
КальяриНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Факел
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
Аль-ДухаильЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
Факел2 тайм

Экс-хавбек "Спартака" Бояринцев: для любого российского тренера честь - тренировать ЦСКА. Почему я не должен туда идти?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-хавбек "Спартака" и экс-тренер "Торпедо-2" Денис Бояринцев рассказал, как он отнесётся к предложению тренировать ЦСКА.
Фото: ФК "Торпедо"
- Пойду ли, если позовут тренировать в ЦСКА? Блин, ну давайте без провокаций! А почему, собственно, я не должен идти, не могу понять? Клуб с традициями, с историей, такое же великое спортивное общество, как и "Динамо", например. Для любого российского тренера это честь, - приводит слова Бояринцева Sport24.

45-летний экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев выступал за красно-белых с 2005 по 2007 год, а также в 2009 году. С лета 2012 года по лето 2014 года футболист выступал за столичное "Торпедо", где завершил карьеру действующего игрока и начал тренерскую карьеру.

Также Бояринцев тренировал ивановский "Текстильщик", московскую "Родину", "Новосибирск" и саратовский "Сокол" в качестве главного тренера, а новотроицкую "Носту" и "КАМАЗ" из Набережных Челнов - в качестве ассистента.

Спартак ЦСКА Динамо Бояринцев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится