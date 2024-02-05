- Пойду ли, если позовут тренировать в ЦСКА? Блин, ну давайте без провокаций! А почему, собственно, я не должен идти, не могу понять? Клуб с традициями, с историей, такое же великое спортивное общество, как и "Динамо", например. Для любого российского тренера это честь, - приводит слова Бояринцева Sport24.
45-летний экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев выступал за красно-белых с 2005 по 2007 год, а также в 2009 году. С лета 2012 года по лето 2014 года футболист выступал за столичное "Торпедо", где завершил карьеру действующего игрока и начал тренерскую карьеру.
Также Бояринцев тренировал ивановский "Текстильщик", московскую "Родину", "Новосибирск" и саратовский "Сокол" в качестве главного тренера, а новотроицкую "Носту" и "КАМАЗ" из Набережных Челнов - в качестве ассистента.
Экс-хавбек "Спартака" Бояринцев: для любого российского тренера честь - тренировать ЦСКА. Почему я не должен туда идти?
Экс-хавбек "Спартака" и экс-тренер "Торпедо-2" Денис Бояринцев рассказал, как он отнесётся к предложению тренировать ЦСКА.
Фото: ФК "Торпедо"